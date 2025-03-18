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Игорь Вольхин: в «Пари НН» почти все русские парни борются друг за друга

Игорь Вольхин: в «Пари НН» почти все русские парни борются друг за друга
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Лёгкий форвард «Пари НН» Игорь Вольхин, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», ответил, за счёт чего нижегородская команда способна выигрывать в важных матчах.

— Какое у вас сложилось представление о команде? Какие есть сильные стороны, за счёт чего она может выигрывать важные матчи?
— За счёт командного духа. Почти все русские парни борются друг за друга. У нас есть опытные игроки, такие как Евгений Бабурин, Дима Хвостов.

Они вносят свою лепту, добавляют уверенности, подсказывают, когда нужно, могут и поругать. В общем, то, что здесь все вместе, все друг за друга, — это, я думаю, помогает, — сказал Вольхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Игорем Вольхиным на «Чемпионате».
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