«Блин, их очень круто слышно». Вольхин оценил болельщиков «Пари НН»

Лёгкий форвард «Пари НН» Игорь Вольхин, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», высказался по поводу болельщиков нижегородской команды.

— Вы уже провели несколько домашних матчей. Не могу не спросить про болельщиков. Как вам атмосфера в «Нагорном»?

— Блин, их очень круто слышно. Они прям болеют, не как в театре. В Петербурге тоже очень хорошие болельщики, они с нами и на выезды ездят, мы всегда с ними на связи. Здесь, может, зал поменьше, акустика лучше, и поддержка очень заряжает, — сказал Вольхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Игорем Вольхиным на «Чемпионате».