Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Блин, их очень круто слышно». Вольхин оценил болельщиков «Пари НН»

«Блин, их очень круто слышно». Вольхин оценил болельщиков «Пари НН»
Комментарии

Лёгкий форвард «Пари НН» Игорь Вольхин, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», высказался по поводу болельщиков нижегородской команды.

— Вы уже провели несколько домашних матчей. Не могу не спросить про болельщиков. Как вам атмосфера в «Нагорном»?
— Блин, их очень круто слышно. Они прям болеют, не как в театре. В Петербурге тоже очень хорошие болельщики, они с нами и на выезды ездят, мы всегда с ними на связи. Здесь, может, зал поменьше, акустика лучше, и поддержка очень заряжает, — сказал Вольхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Игорем Вольхиным на «Чемпионате».
Сейчас читают:
Застой в «Зените», аренда в «Пари НН» и возвращение Шведа. Разговор с Игорем Вольхиным
Эксклюзив
Застой в «Зените», аренда в «Пари НН» и возвращение Шведа. Разговор с Игорем Вольхиным
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android