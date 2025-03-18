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Результаты игрового дня НБА 18 марта

Результаты игрового дня НБА 18 марта
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В ночь с 17 на 18 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата состоялось 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 18 марта:

«Нью-Йорк Никс» — «Майами Хит» — 116:95;
«Хьюстон Рокетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 144:137 ОТ;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Индиана Пэйсерс» — 130:132 ОТ;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Детройт Пистонс» — 81:127;
«Юта Джаз» — «Чикаго Буллз» — 97:111;
«Финикс Санз» — «Торонто Рэпторс» — 129:89;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Вашингтон Уизардс» — 112:97;
«Сакраменто Кингз» — «Мемфис Гриззлиз» — 132:122;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс» — 105:114;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 125:109.

НБА — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
116 : 95
Майами Хит
Майами
Нью-Йорк Никс: Бриджес - 28, Таунс - 23, Харт - 12, Макбрайд - 10, Робинсон - 10, Ануноби - 9, Шамет - 9, Пэйн - 7, Ачиува - 4, Колек - 2, Уотсон - 2, Райт, Дадье, Такер
Майами Хит: Робинсон - 22, Хироу - 20, Адебайо - 12, Митчелл - 12, Уэр - 10, Андерсон - 7, Жакез-мл. - 6, Ларссон - 4, Хайсмит - 2, Розир, Уиггинс, Лав
НБА — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
144 : 137
ОТ
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Хьюстон Рокетс: Грин - 30, Смит II - 30, Брукс - 25, Исон - 21, Шенгюн - 13, Холидей - 8, Ландейл - 7, Тэйт - 7, Ванвлит - 3, Томпсон, Уитмор, Адамс, Шеппард, Уильямс, Грин
Филадельфия Сиксерс: Гримс - 46, Батлер - 21, Эдвардс - 18, Худ-Скифино - 12, Даутин - 11, Бриссетт - 11, Каунсил - 10, Риз - 6, Океке - 2, Макси, Убре, Ябуселе
НБА — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
130 : 132
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 38, Рид - 21, Дивинченцо - 19, Рэндл - 17, Макдэниелс - 13, Конли - 9, Александер-Уолкер - 8, Гобер - 3, Кларк - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Гарза, Хиланд
Индиана Пэйсерс: Топпин - 34, Матурин - 22, Уокер - 13, Джексон - 13, Нембард - 12, Брэдли - 12, Макконнелл - 11, Брайант - 10, Шиппард - 3, Фриман - 2, Деннис, Джонсон
НБА — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
81 : 127
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 30, Мисси - 12, Олиник - 9, Маткович - 7, Хоукинс - 6, Робинсон-Эрл - 6, Макколлум - 3, Ривз - 3, Альварадо - 3, Браун - 2, Бамба, Мёрфи
Детройт Пистонс: Каннингем - 24, Фонтеккио - 23, Шрёдер - 12, Бисли - 11, Холланд - 10, Дюрен - 9, Томпсон - 9, Харрис - 9, Хардуэй-младший - 8, Стюарт - 6, Рид - 3, Сассер - 3, Уотерс III
НБА — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
97 : 111
Чикаго Буллз
Чикаго
Юта Джаз: Джордж - 16, Маркканен - 16, Кларксон - 14, Сенсабо - 13, Кольер - 8, Филиповски - 8, Джузэнг - 8, Кесслер - 7, Уильямс - 5, Поттер - 2, Харклесс, Чьебв
Чикаго Буллз: Уайт - 26, Джонс - 18, Хаертер - 17, Бузелис - 17, Терри - 12, Вучевич - 10, Филлипс - 5, Уильямс - 5, Хортон-Такер - 1, Картер, Смит, Коллинс
НБА — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
129 : 89
Торонто Рэпторс
Торонто
Финикс Санз: Букер - 27, Данн - 17, Джонс - 15, Дюрант - 14, Моррис - 12, О'Нил - 11, Ричардс - 10, Игодаро - 9, Бол - 4, Гиллеспи - 3, Вашингтон Мл. - 3, Ли - 2, Мартин - 2, Мицич, Пламли
Торонто Рэпторс: Барнс - 16, Куикли - 15, Баттл - 14, Лоусон - 12, Робинсон - 12, Каслтон - 10, Темпл - 5, Шид - 3, Могбо - 2, Пёлтль, Буше, Агбаджи
НБА — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
112 : 97
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 30, Шарп - 16, Авдия - 15, Рит - 15, Хендерсон - 11, Клингэн - 11, Тибулл - 9, Мюррэй - 5, Эйтон, Бэнтон, Макгауэнс, Грант, Минайя, Камара, Уильямс
Вашингтон Уизардс: Сарр - 20, Вукчевич - 17, Мартин - 11, Джордж - 11, Пул - 9, Джонсон - 8, Гилл - 7, Шампани - 5, Миддлтон - 4, Каррингтон - 3, Джонс - 2, Холмс
НБА — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
132 : 122
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Сакраменто Кингз: Монк - 28, Лавин - 23, Дерозан - 22, Мюррэй - 16, Ларэвиа - 12, Эллис - 9, Валанчюнас - 8, Сабонис - 6, Лайлз - 5, Картер - 2, Кроуфорд - 1, Макдермотт, Фульц, Краудер
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 44, Кларк - 15, Уэллс - 14, Джексон - 12, Иди - 12, Кеннард - 8, Кончар - 8, Спенсер - 7, Уильямс Мл. - 2, Стивенс, Хафф, Багли III
НБА — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
105 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 23, Карри - 20, Пэйтон II - 18, Куминга - 13, Грин - 10, Муди - 9, Луни - 6, Пост - 4, Хилд - 2, Сантос, Джексон-Дэвис, Спенсер
Денвер Наггетс: Гордон - 38, Портер - 21, Уотсон - 13, Уэстбрук - 12, Тайсон - 9, Ннаджи - 7, Джонс - 6, Чанчар - 5, Пикетт - 3, Джордан, Шарич, Холл
НБА — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
125 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 30, Дончич - 21, Финни-Смит - 15, Гудвин - 15, Кнехт - 13, Винсент - 11, Хэйс - 9, Колоко - 4, Джеймс - 3, Вандербилт - 2, Милтон - 2, Реддиш, Лень, Моррис
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 23, Васселл - 17, Сохан - 15, Джонсон - 11, Мамукелашвили - 10, Пол - 9, Уэсли - 7, Барнс - 7, Шампани - 6, Бийомбо - 4, Маклафлин
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