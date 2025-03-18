В ночь с 17 на 18 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата состоялось 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 18 марта:
«Нью-Йорк Никс» — «Майами Хит» — 116:95;
«Хьюстон Рокетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 144:137 ОТ;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Индиана Пэйсерс» — 130:132 ОТ;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Детройт Пистонс» — 81:127;
«Юта Джаз» — «Чикаго Буллз» — 97:111;
«Финикс Санз» — «Торонто Рэпторс» — 129:89;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Вашингтон Уизардс» — 112:97;
«Сакраменто Кингз» — «Мемфис Гриззлиз» — 132:122;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс» — 105:114;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 125:109.
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