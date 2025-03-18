Вольхин объяснил, что изменилось в «Пари НН» после ухода Зака Наталла

Лёгкий форвард нижегородского «Пари НН» Игорь Вольхин, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», прокомментировал уход атакующего защитника Зака Наталла во время регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ.

— Ушёл из команды Зак Наталл, он был главным снайпером. Как это сказалось на игре?

— Он был незаменим в плане того, что, если атака заходила в тупик, он мог один на один разобраться. Сейчас нет такого игрока, который мог бы забить почти из любой ситуации. Теперь мы больше двигаем мяч командой, находим открытых игроков.

— А как команда отреагировала внутри, что посреди сезона ушёл лидер?

— Мы не можем знать всей картины, что там случилось, какое было предложение. Поэтому осуждать или что-то ещё не хочется. Только пожелать ему удачи, — сказал Вольхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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