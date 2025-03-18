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«Не знал, кому я нужен». Вольхин рассказал об аренде из «Зенита» в «Пари НН»

«Не знал, кому я нужен». Вольхин рассказал об аренде из «Зенита» в «Пари НН»
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Лёгкий форвард «Пари НН» Игорь Вольхин, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», прокомментировал свою аренду в нижегородскую команду.

— Не могу не спросить про «Зенит». Как в целом пришли к решению об аренде? Это ваш выбор или клуб предложил?
— В принципе, у меня уже были такие мысли, но это всё заканчивалось только разговорами с агентом. А потом в один день агент позвонил, спросил, хотел бы я поехать в Нижний до конца сезона. Мы с женой даже не думали, сразу сказали да. А дальше уже дело агентов и клубов. Как они там общались — не знаю. Но отпустили, спасибо им.

— А летом были такие мысли? Как долго вы уже задумывались об этом?
— В начале сезона ещё получал минуты, а потом, когда плотно сел на скамейку, начал задумываться серьёзнее. Сначала не до конца понимал, куда нужно идти. У меня ещё год контракта, поэтому не знал, кому я нужен, — сказал Вольхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Игорем Вольхиным на «Чемпионате».
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