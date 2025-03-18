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Евролига: расписание на 18 марта

Евролига: расписание на 18 марта
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Сегодня, 18 марта, запланирован очередной игровой день в рамках баскетбольной Евролиги. В общей сложности поклонники турнира смогут увидеть один матч, с расписанием которого предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание Евролиги на 18 марта:

22:30 мск — «Париж» — «Олимпия».

Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
18 марта 2025, вторник. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Не начался
Олимпия
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает греческий «Олимпиакос», на счету которого 22 победы и семь поражений. На второй позиции располагается турецкий «Фенербахче» (20 побед, девять поражений). Топ-3 замыкает ещё одна греческая команда, «Панатинаикос» (18 побед, 11 поражений).

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