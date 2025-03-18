«Немного попроще». Игорь Вольхин рассказал, как отсутствие Евролиги повлияло на «Зенит»

Лёгкий форвард нижегородского «Пари НН» Игорь Вольхин, ранее выступавший за «Зенит», оценил совместную работу с главным тренером санкт-петербургской команды Хавьером Паскуалем. Более того, Вольхин отметил, как отсутствие Евролиги повлияло на игру «Зенита».

— А можете рассказать о работе с Хавьером Паскуалем? Все знают про огромное количество комбинаций.

— Да, у него много комбинаций, и он очень требовательный в защите. Его построения в принципе выделяются среди всех. Он сильный мотиватор и стратег. Сейчас, когда нет Евролиги, немного попроще, но тем не менее.

— Попроще именно по работе с ним?

— Да, по работе. Он немного упростил комбинации. Когда в первый год пришёл, шла Евролига, и я, честно говоря, вообще не понимал, что происходит. Там с каждым соперником была отдельная защита. Это нужно было всё запомнить. В первый раз такое видел.

— А через какое время стало чуть проще?

— Первый сезон был сложным. Бесед не было. Я считаю, что игрок должен сам адаптироваться. Сколько у тебя на это уйдёт времени — это уже твои проблемы, — сказал Вольхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Игорем Вольхиным на «Чемпионате».