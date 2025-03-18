«Скорее всего, африканское турне». Андрей Кириленко — о предстоящих матчах сборной России

Прославленный игрок, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил на вопрос по поводу календаря выступлений национальной команды. Кириленко рассказал, что, скорее всего, в 2025 году россияне сыграют с африканскими сборными, а также высказался о преимуществах игр с командами из этого континента.

«Каким будет выездной турнир? Скорее всего, африканское турне. Главная проблема — логистически попасть в нужные даты, потому что у африканских сборных свои матчи в официальных турнирах. Можно ли считать прошлогодний опыт матчей с командами из Африки успешным? На мой взгляд, это очень недооценённая история. Конечно, всем хочется играть против топовых сборных, но пока это невозможно. Огромное количество африканских команд, о которых уже привыкли стереотипно думать, — например, Южный Судан, Египет или Тунис — отлично играют в баскетбол. Сборную Туниса мы еле обыграли в овертайме, Южный Судан был на Олимпиаде, Нигерия тоже, здесь нельзя допускать недооценку. В этих сборных играют талантливые ребята, которые уезжают в НБА или в NCAA. На мой взгляд, очень полезно иметь такую игровую практику», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Главные новости дня: