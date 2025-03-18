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Игорь Вольхин категорично оценил переход Алексея Шведа в «Зенит»

Игорь Вольхин категорично оценил переход Алексея Шведа в «Зенит»
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Лёгкий форвард нижегородского «Пари Нижний Новгород» Игорь Вольхин поделился мнением о возвращении именитого разыгрывающего Алексея Шведа в Россию. Ранее спортсмен выступал в чемпионате Китая. В настоящий момент Швед является игроком «Зенита».

«Как отреагировал на новость о возращении Шведа в Россию? Я был с Алексеем в «Химках», когда был ещё совсем молодой. Рад, что он вернулся. Всё-таки он наш, здесь столько лет отыграл. Безусловно, это огромная польза для «Зенита», потому что он поможет во многих вещах», — сказал Вольхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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