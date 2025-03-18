Майкл Джордан отреагировал на встречный иск NASCAR к своей команде

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан отреагировал на встречный иск Национальной ассоциации гонок сток-каров (NASCAR). Ранее стало известно, что NASCAR подала иск к командам Front Row Motorsports и 23XI Racing, принадлежащей Джордану и его бизнес-партнёру Кёртису Полку. Кроме того, в иске фигурирует Полк лично. Организация посчитала Кёртиса вдохновителем первоначального иска 23XI и Front Row против NASCAR.

«Кёртис и Майкл Джордан едины. Точка зрения Майкла такова: если вы преследуете Кёртиса, вы преследуете и его. Он смотрит на это не только как на бизнес. Это личное», — приводит слова представителя Джордана AP News.

Напомним, в изначальном иске команд выдвигались обвинения в адрес ассоциации в создании монополии и использовании антиконкурентных средств для обогащения её руководства в лице семьи Франс. В ответном иске NASCAR обвинила команды в нарушении антимонопольного законодательства и антиконкурентных действиях.

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