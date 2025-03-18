Андрей Кириленко назвал самого готового к выступлению в НБА российского игрока

Прославленный игрок, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко дал комментарий по поводу победы Владислава Голдина в финальном матче конференции Big 10 в NCAA с «Висконсин Бэджерс» – 59:53 (21:23, 38:30). Российский центровой провёл на паркете 32 минуты (лучший результат в команде) и за это время набрал 11 очков (4/12 с игры, 1/2 с линии), совершил пять подборов и отдал одну результативную передачу.

«Очень рад за Влада. Из всех наших игроков, выступающих сейчас в американском студенческом баскетболе, он, на мой взгляд, самый солидный, заматеревший и находящийся в прайм-тайме. Влад по праву забрал приз лучшего игрока в своей конференции и попал в символическую пятёрку. На сегодняшний день среди всех россиян это самый готовый к НБА игрок. Уверен, что на предстоящем драфте клубы будут пристально следить за ним. Единственное – позиция центрового является самой тяжёлой и неблагодарной. Особенно сейчас, когда все играют small ball – главное бежать и бросать. Голдин же более фундаментальный, надёжный центровой.

Обязательно будем следить и болеть за него. Очень хочется, чтобы у Влада всё получилось, чтобы он попал в хорошую команду к правильному тренеру, который грамотно ввёл бы его в состав. Уверен, что он может быть полезным для любого клуба НБА», — приводит слова Кириленко пресс-служба Российской федерации баскетбола.

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