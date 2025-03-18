Один из лидеров «Пеликанс» получил травму, выбыв до конца сезона

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Трей Мёрфи пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы. Об этом информирует пресс-служба команды. У игрока диагностирован разрыв суставной губы правого плеча. Клуб будет сообщать новую информацию о восстановлении баскетболиста по мере её поступления.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мёрфи принял участие в 53 матчах, в которых в среднем набирал 21,2 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 3,5 передачи. «Пеликанс» в настоящий момент занимают 14-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции.

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