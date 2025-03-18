Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Один из лидеров «Пеликанс» получил травму, выбыв до конца сезона

Один из лидеров «Пеликанс» получил травму, выбыв до конца сезона
Комментарии

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Трей Мёрфи пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы. Об этом информирует пресс-служба команды. У игрока диагностирован разрыв суставной губы правого плеча. Клуб будет сообщать новую информацию о восстановлении баскетболиста по мере её поступления.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мёрфи принял участие в 53 матчах, в которых в среднем набирал 21,2 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 3,5 передачи. «Пеликанс» в настоящий момент занимают 14-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции.

Материалы по теме
Результаты игрового дня НБА 18 марта

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android