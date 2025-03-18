Гомельский высказался о возможной встрече «Кливленда» и «Бостона» в финале Востока НБА

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о потенциальном соперничестве команд НБА «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс» в финале Восточной конференции. В настоящий момент «Кливленд» занимает первое место в турнирной таблице НБА на Востоке, а «Бостон» – второе.

«Думаю, что будет очень напряжённая серия в финале Востока между «Кливлендом» и «Бостоном». Но у «Кливленда» есть преимущество своего поля и разнообразная защита, включающая зону «2-3». Затем, в случае победы над «Бостоном», ещё одна сложная финальная серия против «Оклахомы», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский ответил, попал бы ЦСКА в плей-офф, если бы играл в НБА.

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