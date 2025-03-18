Андрей Кириленко ответил, как Стефен Карри изменил современную НБА

Именитый игрок, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о влиянии, которое разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри оказал на современную НБА.

«Карри — игрок-единорог, как Виктор Вембаньяма. Это игроки, которые меняют систему, стиль баскетбола. Благодаря Карри лига последние 10 лет играет в другой баскетбол. Он сделал трёхочковый бросок настолько грозным оружием, что его сейчас стали исполнять все. После того как Стеф пришёл в НБА, а спустя два-три года вошёл в пиковую форму, применение трёхочковых увеличилось, наверное, раз в 300», – приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Карри к настоящему моменту принял участие в 58 матчах, где в среднем набирал 24,4 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 6,1 передачи.

Карри забросил мяч спиной к кольцу с центра площадки: