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Дончич высказался о Йокиче перед матчем «Лейкерс» и «Денвера»

Дончич высказался о Йокиче перед матчем «Лейкерс» и «Денвера»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился мнением о центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче перед матчем их команд. Клубы встретятся 20 марта в Лос-Анджелесе. Начало игры запланировано на 5:00 по московскому времени.

НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Команда, в составе которой есть Йокич, всегда опасна. Всегда есть опасность, когда он на площадке. Против него трудно играть. Он потрясающий баскетболист. Будет здорово. Это вызов для нас», — сказал Дончич на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне НБА Никола к настоящему моменту принял участие в 62 матчах, где в среднем набирал 29,1 очка, совершал 12,8 подбора и отдавал 10,3 передачи.

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