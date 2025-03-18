Андрей Кириленко дал прогноз по Дёмину, Голдину и Лахину перед драфтом НБА — 2025

Прославленный игрок, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился прогнозом относительно выбора Егора Дёмина, Владислава Голдина и Виктора Лахина на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Мероприятие состоится в конце июня. Все трое в настоящий момент выступают в США в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

«Все трое имеют огромные шансы оказаться в НБА уже в 2025-м. Уверен, что Дёмина и Голдина выберут в первом раунде, Лахина — во втором, потому что у него сложная позиция, на которой перебор игроков. Мы все за них болеем и хотим, чтобы они играли в НБА. Я вижу, что трое россиян могут там появиться в этом году», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Влад Голдин сделал становую тягу после эффектного матча в США: