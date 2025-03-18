Баскетболист «Уралмаша» оказался в шоке от цен на екатеринбургском рынке

24-летний баскетболист «Уралмаша» Иван Пынько разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где рассказал о посещении одного из рынков Екатеринбурга.

«Всем привет. В общем, сегодня думаю такой, дайте сгоняю на рынок. В том году был хороший рынок. Вроде бы купили всего там молока коровьего, мясо, индейку свойскую, фруктов, овощей, как бы всего. Вон масло специальное, чтобы там всё хорошо было. Но слушайте, я то ли из-за того, что и эмблему «Уралмаша» надел, то ли в целом от таких цен, честно говоря, я немножко в шоке. У меня к вам, Екатеринбург, вопрос. Я просто был в том году и сейчас. Цены взлетели из-за чего? Объясните мне. Если есть какой-то ещё один рынок, мне можете подсказать? А то вот у меня Дарья Анатольевна яйца еле-еле урвать успела. Но цены просто космические, если честно», — сказал Пынько.

Недовольный фанат запустил в баскетболистов банкой с пивом: