Стэнли Уиттакер — о причинах ухода из «Уралмаша»: сомневаюсь, что дело было в травме

Разыгрывающий Стэнли Уиттакер, ныне выступающий за «Парму», ответил на вопрос о причинах ухода из «Уралмаша». Контракт Уиттакера с екатеринбургской командой был рассчитан до конца сезона, но в итоге игрок был отчислен.

«Президент «Уралмаша» известен тем, что придерживается своих решений. Может быть, мои травмы сыграли роль, но я не уверен, что это так. Когда был здоров, я продолжал выступать на уровне тех возможностей, которые мне давали тренеры. Так что я не совсем уверен, в чём причина. Сомневаюсь, что дело было в травме. Честно говоря, я стал счастливее. Теперь, в «Парме», я могу вернуть свою любовь к игре и просто наслаждаться этим. Не так часто выпадают возможности уйти из одной команды и сразу получить шанс в другой. Рад, что мне удалось сохранить репутацию в ходе всего этого процесса. Другие клубы были заинтересованы во мне, как только стало известно, что я буду доступен. Я благодарен за это. Сейчас я нахожусь в хорошем психологическом состоянии, счастлив быть в «Парме» и иметь возможность быть оценённым по достоинству.

Я был весьма шокирован этим решением, но также понимал динамику всего произошедшего с августа до момента моего отъезда. В принципе, можно было ожидать чего угодно. Когда это случилось, да, болельщики, товарищи по команде и все остальные говорили что-то вроде: «Это не совсем правильное решение, но мы ничего не можем поделать, чтобы изменить мнение президента». Так что я знаю, что фанаты были расстроены. Мои одноклубники и тренерский персонал, знаешь, с осторожностью относились к этой ситуации. Но с учётом того, как складывался сезон, я говорил себе, что нужно быть готовым к неожиданностям, независимо от обстоятельств», – сказал Уиттакер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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