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Американский разыгрывающий Уиттакер объяснил, почему перешёл в «Парму»

Американский разыгрывающий Уиттакер объяснил, почему перешёл в «Парму»
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Американский защитник Стэнли Уиттакер рассказал, почему выбрал «Парму» среди всех команд, которые проявляли к нему интерес после ухода из «Уралмаша».

«Ко мне был большой интерес со стороны западноевропейских, а также российских клубов и различных команд из Израиля. Как только появилась новость о том, что я стану свободным агентом, я стал получать множество звонков и сообщений из Западной и Восточной Европы. С этим пришло чувство удовлетворения. Многие люди и команды были заинтересованы, и это показывает, какую ценность я имею и какого игрока во мне видят другие.

Подумал, что процесс перехода будет немного проще, потому что я играл в России на протяжении последнего года. Я понимаю этот чемпионат, и вообще у меня была давняя мечта – играть в лиге ВТБ. К тому же Пермь была всего в пяти-шести часах езды. Я также был знаком с некоторыми игроками «Пармы», а её тренер – самый побеждающий в истории лиги ВТБ. И я просто хотел получить возможность сыграть перед болельщиками, которые создают одну из лучших атмосфер на турнире. Так что это, скажем так, было наиболее разумным решением. Рад, что смогу закончить сезон здесь», – сказал Уиттакер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью со Стэнли Уиттакером на «Чемпионате».
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