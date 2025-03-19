Уиттакер: сказал бы любому, кто опасается играть в России, что это прекрасная возможность

Американский баскетболист «Пармы» Стэнли Уиттакер, перебравшийся в Единую лигу ВТБ в конце 2023 года, рассказал о своём опыте выступлений и жизни в России.

«Для меня играть в России – это уже само по себе событие. Особенно в те времена, которые мы сейчас переживаем, когда Россия получает так много негативного внимания. Но Россия прекрасна. Люди здесь невероятные. И я бы сказал любому другому спортсмену, у которого есть какие-то опасения или сомнения по поводу игры в России, что это прекрасная возможность. Ты играешь в одной из лучших лиг, ведь лига ВТБ – это один из сильнейших турниров в мире. И для меня это уже само по себе событие. Я благодарен за этот шанс, потому что там, откуда я родом, такие возможности выпадают нечасто», – сказал Уиттакер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью со Стэнли Уиттакером на «Чемпионате».