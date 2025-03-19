Новичок «Пармы» — о Евгении Пашутине: он раньше всех приходит в зал и тренируется сам

Новичок «Пармы» Стэнли Уиттакер поделился впечатлениями от работы под руководством тренера Евгения Пашутина. До этого он на протяжении года выступал в «Уралмаше», который тренирует Ростислав Вергун.

«Тренер Пашутин очень практичный. Наш тренер в «Уралмаше» тоже был практичным, но, знаешь, научить опыту невозможно. Тренер Пашутин часто подзывает парней в сторону, разговаривает с ними, общается со своими защитниками – и с Гарретом [Нэвелсом], и с молодыми ребятами. Он постоянно что-то говорит им на ухо. Это хорошая динамика, ведь он тоже был разыгрывающим в своё время. Он раньше всех приходит в зал и тренируется сам. Это приятное зрелище, и я глубоко уважаю таких вовлечённых тренеров. Но я не пытаюсь сравнивать наставников в «Парме» и «Уралмаше», мне определённо было очень приятно поработать с ними обоими», – сказал Уиттакер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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