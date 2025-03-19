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«Россия очень добра ко мне». Уиттакер ответил на вопрос о продолжении карьеры в лиге

«Россия очень добра ко мне». Уиттакер ответил на вопрос о продолжении карьеры в лиге
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Американский баскетболист «Пармы» Стэнли Уиттакер ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в России. Его действующий контракт с пермским клубом рассчитан до окончания сезона-2024/2025 в Единой лиге ВТБ.

«Безусловно, я не против играть в России. Россия очень добра ко мне. Мне очень нравится эта страна, она очень красивая. Хоть нам и достаётся из-за погоды и некоторых других обстоятельств, мне нравится Россия. И я буду открыт к тому, чтобы играть здесь и дальше, а также открыт для всех других вариантов. Всё сводится к тому, чтобы обсудить это с семьёй, взвесить все опции и просто принять комфортное решение, когда придёт время», – сказал Уиттакер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью со Стэнли Уиттакером на «Чемпионате».
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