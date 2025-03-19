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Дебютант «Пармы» Уиттакер: с ростом повыше баскетбол был бы для меня намного проще

Дебютант «Пармы» Уиттакер: с ростом повыше баскетбол был бы для меня намного проще
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Новичок «Пармы» Стэнли Уиттакер отреагировал на то, что является одним из самых низкорослых игроков в Единой лиге ВТБ. Рост игрока составляет 183 см.

«В настоящее время мне, будучи «защитником поменьше», приходится обороняться против парней под два метра. Но моя подготовка помогает мне преодолевать любые неудобства, которые может создавать мой рост. Знаешь, я играю в баскетбол уже очень давно и понимаю, что если бы был повыше, то, возможно, мне было бы намного проще (смеётся). Но на данном этапе карьеры игра кажется мне достаточно медленной и лёгкой, и я могу создавать моменты для своих товарищей по команде, а также для себя. Я смирился с тем, что мой рост составляет 183 сантиметра. Я всё ещё могу оказывать влияние на ход матча и делать то, что считаю нужным и что диктует игра. Не думаю, что у меня есть какие-то минусы, связанные с ростом», – сказал Уиттакер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью со Стэнли Уиттакером на «Чемпионате».
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