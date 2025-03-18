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Достоин ли Андрей Кириленко попасть в Зал славы баскетбола?

Достоин ли Андрей Кириленко попасть в Зал славы баскетбола?
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Бывший игрок НБА, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко не раз входил в список кандидатов на попадание в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита, однако пока не удостоился этой чести. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос – достоин ли Кириленко попасть в Зал славы баскетбола?

Кириленко начинал профессиональную карьеру в 1996 году. На протяжении 13 сезонов выступал в Национальной баскетбольной ассоциации. Принимал участие в Матче всех звёзд НБА (2004 год). В североамериканской лиге играл за такие клубы, как «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс».

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