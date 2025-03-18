Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джей Джей Редик ответил, может ли стать играющим тренером «Лейкерс»

Джей Джей Редик ответил, может ли стать играющим тренером «Лейкерс»
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик ответил на вопрос по поводу потенциального возвращения на площадку.

«Я не собираюсь играть ни в какие игры. Не собираюсь. С меня хватит», — сказал Редик на пресс-конференции.

В настоящий момент «Лейкерс» занимают четвёртое место в турнирной таблице НБА Западной конференции.

Недавно словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес» Лука Дончич поделился мнением о сербском центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче перед матчем их команд. Клубы встретятся 20 марта в Лос-Анджелесе. Начало игры запланировано на 5:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Дончич высказался о Йокиче перед матчем «Лейкерс» и «Денвера»

Фанаты «Денвера» и «Лейкерс» подрались на арене:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android