Джей Джей Редик ответил, может ли стать играющим тренером «Лейкерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик ответил на вопрос по поводу потенциального возвращения на площадку.

«Я не собираюсь играть ни в какие игры. Не собираюсь. С меня хватит», — сказал Редик на пресс-конференции.

В настоящий момент «Лейкерс» занимают четвёртое место в турнирной таблице НБА Западной конференции.

Недавно словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес» Лука Дончич поделился мнением о сербском центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче перед матчем их команд. Клубы встретятся 20 марта в Лос-Анджелесе. Начало игры запланировано на 5:00 по московскому времени.

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