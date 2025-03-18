Два экс-армейца вошли в четвёртую пятёрку игроков, выбранных в топ-25 в истории Евролиги

Евролига объявила четвёртую пятёрку баскетболистов, выбранных в сборную 25 лучших игроков в истории турнира. В список вошли два бывших баскетболиста московского ЦСКА Теодорос Папалукас и Кайл Хайнс, а также испанец Хуан Карлос Наварро, серб Богдан Богданович и американец Майк Батист.

Фото: Turkish Airlines EuroLeague

Папалукас в составе армейцев стал двукратным чемпионом Евролиги, самым ценным игроком «Финала четырёх» в сезоне-2005/2006 и MVP Евролиги в сезоне-2006/2007. Хайнс оказался двукратным чемпионом Евролиги. В общей сложности на счету Кайла четыре чемпионства в Евролиге.

Ранее в сборную 25 лучших игроков уже вошли Нандо Де Коло, Серхио Льюль, Вассилис Спанулис, Рамунас Шишкаускас, Никола Вуйчич, Серхио Родригес, Майк Джеймс, Василие Мицич, Димитрис Диамантидис, Энтони Паркер, Милош Теодосич, Деян Бодирога, Георгиос Принтезис, Лука Дончич, а также Уолтер Тавареш.

Лука Дончич нейтрализовал бросок юного баскетболиста: