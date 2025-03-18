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Жена Алексея Шведа рассказала, как игрок установил рекорд в чемпионате Китая

Жена Алексея Шведа рассказала, как игрок установил рекорд в чемпионате Китая
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Анастасия, жена разыгрывающего ЦСКА Алексея Шведа, вспомнила об одном из эпизодов выступления игрока в чемпионате Китая. В КНР Алексей играл с 2023 по 2024 год. В настоящий момент Швед представляет «Зенит» из Санкт-Петербурга.

«В прошлом году мы всей семьёй поехали в Китай, в провинцию Шаньси, где Лёша играл за команду «Шаньси Лунгс» в CBA Лиге. Это был отличный сезон – он сделал 10 трипл-даблов и помог команде выйти в плей-офф.

Один из самых ярких моментов сезона случился в игре, где у Лёши был надрыв задней поверхности бедра. Сначала его даже не планировали выпускать, но команда проигрывала, и после большого перерыва он всё-таки вышел на площадку. Несмотря на травму, он не просто доиграл матч, а установил рекорд по трёхочковым, забросив шесть за одну четверть!» — написала Анастасия на своей странице в социальных сетях.

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