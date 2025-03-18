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Пол Джордж выбыл до конца сезона — инсайдер

Пол Джордж выбыл до конца сезона — инсайдер
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34-летний американский профессиональный баскетболист Пол Джордж, выступающий на позиции форварда за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс», выбыл до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Согласно имеющейся информации, Пол на протяжении прошлой недели консультировался с медиками насчёт предпочтительных вариантов лечения. А в понедельник, 17 марта, ему сделали инъекции в левое колено и приводящую мышцу бедра. Джордж пропустит не менее шести недель.

Джордж осенью 2024 года получил две травмы колена, а вскоре травмировал палец и мышцы паха.

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