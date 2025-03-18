Домантас Сабонис получил серьёзные травмы в матче с «Гриззлиз»

28-летний звёздный литовский центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис был вынужден покинуть площадку в матче с «Мемфис Гриззлиз» во второй четверти из-за того, что получил на тот момент несколько серьёзных травм. Игра, в свою очередь, завершилась со счётом 132:122 в пользу «королей».

В начале первой четверти литовец покинул площадку, так как ему потребовалось наложить швы над глазом после столкновения с игроком «Гриззлиз». Затем Домантас продолжил встречу, однако во второй четверти Сабонис подвернул голеностоп. Из-за этой травмы лидер калифорнийского клуба не смог продолжить игру.

Отметим, что Домантасу понадобилась помощь своих товарищей по команде, чтобы покинуть площадку.

Фото: Кадры из трансляции