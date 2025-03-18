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Домантас Сабонис получил серьёзные травмы в матче с «Гриззлиз»

Домантас Сабонис получил серьёзные травмы в матче с «Гриззлиз»
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28-летний звёздный литовский центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис был вынужден покинуть площадку в матче с «Мемфис Гриззлиз» во второй четверти из-за того, что получил на тот момент несколько серьёзных травм. Игра, в свою очередь, завершилась со счётом 132:122 в пользу «королей».

НБА — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
132 : 122
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Сакраменто Кингз: Монк - 28, Лавин - 23, Дерозан - 22, Мюррэй - 16, Ларэвиа - 12, Эллис - 9, Валанчюнас - 8, Сабонис - 6, Лайлз - 5, Картер - 2, Кроуфорд - 1, Макдермотт, Фульц, Краудер
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 44, Кларк - 15, Уэллс - 14, Джексон - 12, Иди - 12, Кеннард - 8, Кончар - 8, Спенсер - 7, Уильямс Мл. - 2, Стивенс, Хафф, Багли III

В начале первой четверти литовец покинул площадку, так как ему потребовалось наложить швы над глазом после столкновения с игроком «Гриззлиз». Затем Домантас продолжил встречу, однако во второй четверти Сабонис подвернул голеностоп. Из-за этой травмы лидер калифорнийского клуба не смог продолжить игру.

Отметим, что Домантасу понадобилась помощь своих товарищей по команде, чтобы покинуть площадку.

Фото: Кадры из трансляции

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