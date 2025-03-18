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Хавьер Паскуаль: в Нижнем Новгороде нам всегда трудно побеждать

Хавьер Паскуаль: в Нижнем Новгороде нам всегда трудно побеждать
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча с нижегородским «Пари НН».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игра с «Пари НН» будет для нас очень важной и в то же время сложной. В Нижнем Новгороде нам всегда трудно побеждать, и в этот раз будет так же. Нам нужно контролировать темп, избегать потерь мяча и хорошо играть в атаке. У нас там возникают проблемы с трёхочковыми бросками, мы не слишком эффективны в этом компоненте. Так что впереди тяжёлый матч», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Встреча состоится в среду, 19 марта. Начало матча намечено на 19:30 по московскому времени.

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