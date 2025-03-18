Хавьер Паскуаль: в Нижнем Новгороде нам всегда трудно побеждать

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча с нижегородским «Пари НН».

«Игра с «Пари НН» будет для нас очень важной и в то же время сложной. В Нижнем Новгороде нам всегда трудно побеждать, и в этот раз будет так же. Нам нужно контролировать темп, избегать потерь мяча и хорошо играть в атаке. У нас там возникают проблемы с трёхочковыми бросками, мы не слишком эффективны в этом компоненте. Так что впереди тяжёлый матч», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт санкт-петербургского клуба.

Встреча состоится в среду, 19 марта. Начало матча намечено на 19:30 по московскому времени.