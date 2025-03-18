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Лука Дончич ответил, действительно ли он весит больше 120 кг

Лука Дончич ответил, действительно ли он весит больше 120 кг
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26-летний популярный словенский разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил, действительно ли он весит больше 120 кг.

«Это просто неправда, но это важная мотивация для меня. Я пришёл сюда, в один из самых крупных клубов в истории спорта, и в долгосрочной перспективе эти новости сильно мотивируют меня», — приводит слова Дончича портал Basket News.

Напомним, когда «Даллас Маверикс» обменял Дончича на 32-летнего американского центрового Энтони Дэвиса, инсайдер сообщил, что одной из причин данной сделки стал большой вес словенского атлета. В конце ноября 2024 года руководство клуба дало Дончичу 11-дневный отпуск, чтобы тот привёл себя в оптимальную физическую форму. На момент выхода в отпуск вес Луки составляла порядка 122 кг.

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