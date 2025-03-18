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Андрей Воронцевич: «Нижний Новгород» будет по-спортивному злой

Андрей Воронцевич: «Нижний Новгород» будет по-спортивному злой
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Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от предстоящей встречи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари НН».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нижний Новгород» будет, я думаю, по-спортивному злой. Тем более они захотят реабилитироваться перед своими болельщиками. «Нижний» всегда играет с характером, так что знаем, что будет очень непросто.

Я не думаю, что они раненые. Они будут выкладываться как в любом матче. Конечно, после поражений хочется реабилитироваться, я думаю, что они будут прикладывать все усилия. Тем более что никакой груз ответственности на них давить не будет, будут играть в своё удовольствие для своего болельщика», — приводит слова Воронцевича официальный сайт «Зенита».

Встреча состоится в среду, 19 марта. Начало матча намечено на 19:30 мск.

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