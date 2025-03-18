Андрей Воронцевич: «Нижний Новгород» будет по-спортивному злой

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от предстоящей встречи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари НН».

«Нижний Новгород» будет, я думаю, по-спортивному злой. Тем более они захотят реабилитироваться перед своими болельщиками. «Нижний» всегда играет с характером, так что знаем, что будет очень непросто.

Я не думаю, что они раненые. Они будут выкладываться как в любом матче. Конечно, после поражений хочется реабилитироваться, я думаю, что они будут прикладывать все усилия. Тем более что никакой груз ответственности на них давить не будет, будут играть в своё удовольствие для своего болельщика», — приводит слова Воронцевича официальный сайт «Зенита».

Встреча состоится в среду, 19 марта. Начало матча намечено на 19:30 мск.