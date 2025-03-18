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Раскрыто состояние Грега Поповича спустя пять месяцев после инсульта

Раскрыто состояние Грега Поповича спустя пять месяцев после инсульта
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32-летний лёгкий форвард «Сан-Антонио Спёрс» Харрисон Барнс рассказал в интервью ESPN о состоянии главного тренера техасской команды Грега Поповича спустя пять месяцев после инсульта.

Согласно его информации, Попович «опережает график» в реабилитации. Однако пока неясно, продолжит ли Грег занимать пост тренера «Спёрс» в следующем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Грегу 76 лет. Он член Зала славы баскетбола. Попович является пятикратным чемпионом североамериканской организации в качестве тренера (1999, 2003, 2005, 2007, 2014), а также трижды был признан тренером года в НБА.

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