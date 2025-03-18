Мэджик Джонсон назвал причины, из-за которых игроки НБА получают травмы чаще

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон объяснил, почему современные игроки НБА часто подвержены травмам.

«Есть две вещи, которые вредят лиге и игрокам. Во-первых, руководство НБА сократило их тренировочный лагерь. Вот почему так много травм. Они даже не осознают этого. Во-вторых, они не хотят так много работать. И вот почему парни получают травмы в начале сезона. Их тела не готовы на 100% к нагрузкам», — приводит слова Джонсона портал Hoopshype.

Ранее Мэджик Джонсон назвал самых ярких звёзд НБА в данный момент, не упомянув Дончича.