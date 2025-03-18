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Футболист МЛС посетил матч клуба НБА «Лейкерс» и получил джерси со своей фамилией

Футболист МЛС посетил матч клуба НБА «Лейкерс» и получил джерси со своей фамилией
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Нападающий клуба МЛС «Лос-Анджелес» француз Оливье Жиру посетил матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз», который состоялся сегодня, 18 марта. Встреча завершилась со счётом 125:109 в пользу калифорнийского коллектива.

НБА — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
125 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 30, Дончич - 21, Финни-Смит - 15, Гудвин - 15, Кнехт - 13, Винсент - 11, Хэйс - 9, Колоко - 4, Джеймс - 3, Вандербилт - 2, Милтон - 2, Реддиш, Лень, Моррис
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 23, Васселл - 17, Сохан - 15, Джонсон - 11, Мамукелашвили - 10, Пол - 9, Уэсли - 7, Барнс - 7, Шампани - 6, Бийомбо - 4, Маклафлин

Также французский атлет получил баскетбольное джерси «Лейкерс» со своей фамилией.

Фото: Пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс»

Ранее французский форвард играл за «Милан», «Челси», «Арсенал» и «Монпелье». В составе сборной Франции Оливье брал чемпионат мира, а также становился серебряным призёром чемпионата Европы по футболу.

Вместе с «Челси» француз побеждал в Лиге чемпионов и выигрывал Кубок Англии.

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