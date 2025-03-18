Футболист МЛС посетил матч клуба НБА «Лейкерс» и получил джерси со своей фамилией

Нападающий клуба МЛС «Лос-Анджелес» француз Оливье Жиру посетил матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз», который состоялся сегодня, 18 марта. Встреча завершилась со счётом 125:109 в пользу калифорнийского коллектива.

Также французский атлет получил баскетбольное джерси «Лейкерс» со своей фамилией.

Фото: Пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс»

Ранее французский форвард играл за «Милан», «Челси», «Арсенал» и «Монпелье». В составе сборной Франции Оливье брал чемпионат мира, а также становился серебряным призёром чемпионата Европы по футболу.

Вместе с «Челси» француз побеждал в Лиге чемпионов и выигрывал Кубок Англии.