Мэджик Джонсон назвал лучшего баскетболиста в мире в данный момент. Это не Леброн

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон назвал лучшего баскетболиста в мире в данный момент.

«Что думаю о Йокиче? Он лучший баскетболист прямо сейчас», — приводит слова Джонсона портал Eurohoops.

Напомним, в текущем сезоне североамериканской лиги Никола провёл 62 матча за «Денвер Наггетс». В среднем за встречу он набирает 29,1 очка, делает 12,8 подбора, отдаёт 10,3 передачи, а также совершает 1,8 перехвата.

Йокичу 30 лет. Он выступает на позиции центрового. Никола является чемпионом лиги, а также был признан трёхкратным MVP регулярного сезона НБА (2021, 2022, 2024).