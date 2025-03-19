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Мэджик Джонсон назвал лучшего баскетболиста в мире в данный момент. Это не Леброн

Мэджик Джонсон назвал лучшего баскетболиста в мире в данный момент. Это не Леброн
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Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон назвал лучшего баскетболиста в мире в данный момент.

«Что думаю о Йокиче? Он лучший баскетболист прямо сейчас», — приводит слова Джонсона портал Eurohoops.

Напомним, в текущем сезоне североамериканской лиги Никола провёл 62 матча за «Денвер Наггетс». В среднем за встречу он набирает 29,1 очка, делает 12,8 подбора, отдаёт 10,3 передачи, а также совершает 1,8 перехвата.

Йокичу 30 лет. Он выступает на позиции центрового. Никола является чемпионом лиги, а также был признан трёхкратным MVP регулярного сезона НБА (2021, 2022, 2024).

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