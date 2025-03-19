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Евролига: результаты игрового дня 18 марта

Евролига: результаты игрового дня 18 марта
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18 марта в баскетбольной Евролиге состоялась одна встреча регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 18 марта:

«Париж» — «Олимпия» — 92:79.

Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
18 марта 2025, вторник. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
92 : 79
Олимпия
Милан, Италия
Париж: Шортс, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Ло, Хэйс, Янтунен, Dossou-Yovo, Уаттара, Хоммс
Олимпия: Манньон, Козёр, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Диоп, Карузо, Шилдс, Миротич

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Тимоти Шортс, набравший 24 очка. По 14 очков на свой счёт записали Себастьян Эррера и Маодо Ло.

В составе «Олимпии» 18 очков набрал Фабьен Козёр, 17 очков на счету Нико Манньона. 14 очков набрал Зак Ледей.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает греческий «Олимпиакос», на счету которого 22 победы и семь поражений. На втором месте располагается турецкий «Фенербахче» (20 побед, девять поражений). Топ-3 замыкает ещё одна греческая команда, «Панатинаикос» (18 побед, 11 поражений).

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