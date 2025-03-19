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Голден Стэйт Уорриорз — Милуоки Бакс, результат матча 19 марта 2025, счёт 104:93, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

Дабл-дабл новичка Батлера помог «Голден Стэйт» без Карри обыграть «Милуоки»
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В ночь с 18 на 19 марта мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 104:93.

НБА — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 93
Милуоки Бакс
Милуоки
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 24, Подзиемски - 17, Хилд - 15, Пост - 14, Куминга - 10, Пэйтон II - 8, Муди - 7, Сантос - 3, Грин - 3, Спенсер - 2, Джексон-Дэвис - 1, Луни, Карри
Милуоки Бакс: Кузма - 22, Адетокунбо - 20, Лиллард - 16, Лопес - 16, Трент-мл. - 10, Принс - 6, Портер - 2, Грин - 1, Ливингстон, Роллинз, Смит, Коннотон, Нэнс, Джексон

В составе победителей самыми результативными стал звёздный американский новичок, лёгкий форвард Джимми Батлер, оформивший дабл-дабл: 24 очка, восемь подборов и 10 передач. Лидер калифорнийской команды Стефен Карри участия в матче не принимал.

В составе «Милуоки» самым результативным стал американский тяжёлый форвард Кайл Кузма, набравший 22 очка и сделавший два подбора и две передачи. Его партнёр по команде греческий лёгкий форвард Яннис Адетокунбо набрал 20 очков, а также сделал девять подборов и отдал семь результативных передач.

«Голден Стэйт» продолжит домашнюю серию и встретится с «Торонто Рэпторс» 21 марта. «Милуоки» в гостях сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс» также 21 марта.

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