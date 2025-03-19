Дабл-дабл новичка Батлера помог «Голден Стэйт» без Карри обыграть «Милуоки»

В ночь с 18 на 19 марта мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Милуоки Бакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 104:93.

В составе победителей самыми результативными стал звёздный американский новичок, лёгкий форвард Джимми Батлер, оформивший дабл-дабл: 24 очка, восемь подборов и 10 передач. Лидер калифорнийской команды Стефен Карри участия в матче не принимал.

В составе «Милуоки» самым результативным стал американский тяжёлый форвард Кайл Кузма, набравший 22 очка и сделавший два подбора и две передачи. Его партнёр по команде греческий лёгкий форвард Яннис Адетокунбо набрал 20 очков, а также сделал девять подборов и отдал семь результативных передач.

«Голден Стэйт» продолжит домашнюю серию и встретится с «Торонто Рэпторс» 21 марта. «Милуоки» в гостях сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс» также 21 марта.

Рекорды НБА: