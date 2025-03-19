Лидер Востока НБА «Кливленд» проиграл 2-й матч после 16 побед подряд, уступив «Клипперс»

В ночь с 18 на 19 марта мск на паркете арены «Интьют Доум» в Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Кливленд Кавальерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 132:119.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, на счету которого 33 очка. Хорватский центровой калифорнийцев Ивица Зубац оформил дабл-дабл, набрав 28 очков и 20 подборов. У гостей лучшим был тяжёлый форвард Макс Страс — 24 очка.

Для лидирующих в Восточной конференции «Кавальерс» это поражение стало вторым подряд в регулярном чемпионате. Перед этим баскетболисты «Кливленда» выдали серию из 16 побед.