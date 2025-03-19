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Лос-Анджелес Клипперс — Кливленд Кавальерс, результат матча 19 марта 2025, счет 132:119, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

Лидер Востока НБА «Кливленд» проиграл 2-й матч после 16 побед подряд, уступив «Клипперс»
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В ночь с 18 на 19 марта мск на паркете арены «Интьют Доум» в Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Кливленд Кавальерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 132:119.

НБА — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
132 : 119
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 33, Зубац - 28, Харден - 22, Богданович - 20, Пауэлл - 11, Джонс - 10, Коффи - 3, Батюм - 3, Данн - 2, Юбэнкс, Браун, Симмонс, Миллз
Кливленд Кавальерс: Страс - 24, Митчелл - 18, Мобли - 17, Гарлэнд - 17, Хантер - 17, Джером - 10, Аллен - 8, Меррилл - 3, Окоро - 3, Уэйд - 2, Грин, Портер, Томпсон, Тайсон

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, на счету которого 33 очка. Хорватский центровой калифорнийцев Ивица Зубац оформил дабл-дабл, набрав 28 очков и 20 подборов. У гостей лучшим был тяжёлый форвард Макс Страс — 24 очка.

Для лидирующих в Восточной конференции «Кавальерс» это поражение стало вторым подряд в регулярном чемпионате. Перед этим баскетболисты «Кливленда» выдали серию из 16 побед.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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