Единая лига: расписание матчей 19 марта
Поделиться
Сегодня, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.
Единая лига ВТБ. Расписание на 19 марта:
17:30 мск – «Парма» – МБА-МАИ;
18:00 мск – «Уралмаш» – УНИКС;
19:30 мск – «Пари Нижний Новгород» – «Зенит».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 18:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером Единой лиги в данный момент является московский ЦСКА, одержавший 32 победы и потерпевший пять поражений. Вторую позицию занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого 31 победа и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (30 побед – семь поражений).
Регулярный чемпионат Единой лиги завершается 13 апреля. Действующим чемпионом является ЦСКА.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 марта 2025
-
10:55
-
10:40
-
10:03
-
09:26
-
09:25
-
09:25
-
09:10
-
08:53
-
08:50
-
08:35
-
08:20
-
08:05
-
07:53
-
00:40
-
00:38
-
00:05
- 18 марта 2025
-
23:06
-
22:10
-
21:16
-
20:02
-
19:15
-
18:51
-
18:15
-
17:54
-
17:24
-
16:55
-
16:41
-
16:22
-
15:37
-
14:53
-
14:28
-
13:44
-
13:10
-
12:49
-
12:30