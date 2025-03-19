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Единая лига: расписание матчей 19 марта

Единая лига: расписание матчей 19 марта
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Сегодня, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Единая лига ВТБ. Расписание на 19 марта:

17:30 мск – «Парма» – МБА-МАИ;
18:00 мск – «Уралмаш» – УНИКС;
19:30 мск – «Пари Нижний Новгород» – «Зенит».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 18:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лидером Единой лиги в данный момент является московский ЦСКА, одержавший 32 победы и потерпевший пять поражений. Вторую позицию занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого 31 победа и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (30 побед – семь поражений).

Регулярный чемпионат Единой лиги завершается 13 апреля. Действующим чемпионом является ЦСКА.

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