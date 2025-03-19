Единая лига: расписание матчей 19 марта

Сегодня, 19 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Единая лига ВТБ. Расписание на 19 марта:

17:30 мск – «Парма» – МБА-МАИ;

18:00 мск – «Уралмаш» – УНИКС;

19:30 мск – «Пари Нижний Новгород» – «Зенит».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 19 марта 2025, среда. 17:30 МСК Парма Пермь Не начался МБА-МАИ Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 19 марта 2025, среда. 18:00 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Лидером Единой лиги в данный момент является московский ЦСКА, одержавший 32 победы и потерпевший пять поражений. Вторую позицию занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого 31 победа и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (30 побед – семь поражений).

Регулярный чемпионат Единой лиги завершается 13 апреля. Действующим чемпионом является ЦСКА.

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