Результаты игрового дня НБА 19 марта
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В ночь с 18 на 19 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 19 марта
- «Шарлотт Хорнетс» – «Атланта Хоукс» — 102:134.
- «Бостон Селтикс» – «Бруклин Нетс» — 104:96.
- «Голден Стэйт Уорриорз» – «Милуоки Бакс» — 104:93.
- «Лос-Анджелес Клипперс» – «Кливленд Кавальерс» — 132:119.
НБА — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
102 : 134
Атланта Хоукс
Атланта
Шарлотт Хорнетс: Джеффрис - 19, Карри - 19, Гарретт - 12, Бо - 11, Смит - 11, Мур - 11, Нуркич - 11, Уильямс - 4, Грин - 2, Диабате - 2, Уильямс, Гибсон
Атланта Хоукс: Янг - 31, Дэниэлс - 22, Рисашер - 21, Оконгву - 15, Мэнн - 12, Барлоу - 12, Ньянг - 6, Мэтьюз - 6, Крейчи - 5, Гуйе - 4, Джонсон, Леверт
НБА — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
104 : 96
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Порзингис - 25, Шейерман - 20, Уайт - 18, Холидэй - 12, Притчард - 10, Хозер - 8, Хорфорд - 4, Кета - 4, Крэйг - 2, Корнет - 1, Петерсон, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Норрис
Бруклин Нетс: Расселл - 18, Уильямс - 15, Джонсон - 13, Джонсон - 11, Уотфорд - 11, Мартин - 9, Шарп - 9, Клэкстон - 6, Льюис - 3, Клауни - 1, Уилсон, Томас
НБА — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 93
Милуоки Бакс
Милуоки
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 24, Подзиемски - 17, Хилд - 15, Пост - 14, Куминга - 10, Пэйтон II - 8, Муди - 7, Сантос - 3, Грин - 3, Спенсер - 2, Джексон-Дэвис - 1, Луни, Карри
Милуоки Бакс: Кузма - 22, Адетокунбо - 20, Лиллард - 16, Лопес - 16, Трент-мл. - 10, Принс - 6, Портер - 2, Грин - 1, Ливингстон, Роллинз, Смит, Коннотон, Нэнс, Джексон
НБА — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
132 : 119
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 33, Зубац - 28, Харден - 22, Богданович - 20, Пауэлл - 11, Джонс - 10, Коффи - 3, Батюм - 3, Данн - 2, Юбэнкс, Браун, Симмонс, Миллз
Кливленд Кавальерс: Страс - 24, Митчелл - 18, Мобли - 17, Гарлэнд - 17, Хантер - 17, Джером - 10, Аллен - 8, Меррилл - 3, Окоро - 3, Уэйд - 2, Грин, Портер, Томпсон, Тайсон
Самым результативным баскетболистом игрового дня стал лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард, набравший 33 очка, а также сделавший семь подборов и четыре ассиста.
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