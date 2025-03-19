В ночь с 18 на 19 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 19 марта

«Шарлотт Хорнетс» – «Атланта Хоукс» — 102:134.

«Бостон Селтикс» – «Бруклин Нетс» — 104:96.

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Милуоки Бакс» — 104:93.

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Кливленд Кавальерс» — 132:119.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард, набравший 33 очка, а также сделавший семь подборов и четыре ассиста.