Появилась свежая информация об УНИКСе и Димитриевиче после слухов об «Олимпии» — источник

Казанский УНИКС находится на связи с северомакедонским разыгрывающим Ненадом Димитриевичем. Об этом информирует «Спорт Бизнес Online». Ранее сообщалось, что Димитриевич ведёт переговоры с руководством миланского клуба «Олимпия» по поводу расторжения контракта.

Напомним, Ненад выступал в составе казанского коллектива с 2022 по 2024 год. Играя за УНИКС, Димитриевич стал чемпионом Единой лиги в сезоне-2022/2023.

В нынешнем сезоне Евролиги северомакедонский разыгрывающий к настоящему моменту принял участие в 25 матчах, где в среднем набирал 7,9 очка, совершал 1,6 подбора и отдавал три передачи.

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