Американец Стэнли Уиттакер назвал лучшую фан-базу среди всех команд Единой лиги

Американский новичок «Пармы» Стэнли Уиттакер поделился мнением о болельщиках пермской команды.

«Как приняли местные болельщики? В целом у «Пармы», пожалуй, лучшая фан-база в лиге ВТБ. Так что мне было очень интересно ощутить тот дух гостеприимства, который они для меня создали, начиная с внимания к моему подписанию в социальных сетях и так далее. Мне было приятно. Я ещё не выступал перед ними в форме «Пармы», хотя завтра у нас матч, в котором я планирую сыграть. С нетерпением жду момента, когда смогу ощутить всё это, выйти на площадку и в полной мере прочувствовать атмосферу», — сказал Уиттакер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью со Стэнли Уиттакером на «Чемпионате».

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