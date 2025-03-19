Чарания представил свежую информацию о сроках восстановления Сабониса после травмы

Центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис пропустит не менее 10 дней из-за растяжения правой лодыжки. Об этом на своей странице в социальных сетях, сославшись на источники, рассказал авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания. Литовец получил травму в недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз» (132:122).

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Домантас к настоящему моменту принял участие в 58 матчах, в которых в среднем набирал 19,2 очка, совершал 13,9 подбора и отдавал 6,2 передачи.

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