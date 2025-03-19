Андрей Кириленко прояснил отношение к медиабаскетболу

Прославленный игрок, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, как относится к медийному баскетболу.

«Очень хорошо отношусь. Это динамичное, весёлое, развлекательное направление баскетбола. Борешься, конечно, с излишним трэш-током, но это как борьба с ветряными мельницами. Даже в прошлом году у нас был проект, команда DAWGS, с которой я ассоциировался. Вместо того, чтобы кого-то оскорблять или вызывать, мы сделали ставку на социальные инициативы, уважение к себе и сопернику. При том что мы не выиграли, я думаю, у людей изменилось восприятие: можно классно играть, быть успешным, но никого не задевать», — приводит слова Кириленко «РБ Спорт».

Ранее Кириленко поделился прогнозом относительно выбора Егора Дёмина, Владислава Голдина и Виктора Лахина на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.

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