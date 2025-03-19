Гомельский назвал условие, при котором «Филадельфия» должна избавиться от Эмбиида

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказал мнение, что команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Сиксерс» следует обменять своего лёгкого форварда Пола Джорджа. Кроме того, специалист назвал условие, при котором «Сиксерс» следует расстаться с центровым Джоэлом Эмбиидом.

«Мне кажется, что генеральный менеджер «Филадельфии» Дэрил Мори допустил ошибку с приобретением Пола Джорджа. Теперь летом предстоит найти полезный для команды обмен. Не думаю, что в очередь на Джорджа выстроится толпа клубов. Предстоит решать вопрос и с Джоэлом Эмбиидом. Он сможет играть сезон с участием в 70 матчах или нет? Если нет, то и от него следует избавляться. Но где взять другого доминирующего центра? «Филадельфия», как мне кажется, может претендовать на выход в плей-офф только в случае решения обеих проблем», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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Джордж, Эмбиид и Макси на медиадне «Филадельфии»: