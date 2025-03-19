Агент Рыжов оценил вероятность матча между Единой лигой и НБА

Первый в истории лицензированный профсоюзом игроков НБА российский агент, сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов поделился мнением о возможном проведении матча между Единой лигой ВТБ и НБА.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп обсуждали организацию матчей между КХЛ и НХЛ.

«Отрадно после пяти лет мировой дичи слышать положительные новости, хотя реалистично понимаю, что путь в большой политике от устных договорённостей к реализации тернист и долог, учитывая, например, тот факт, что НХЛ — независимая организация и там играют далеко не только россияне и американцы.

Классно, что большой спорт может служить для пользы скорейшего завершения конфликтов.

По поводу баскетбольного матча, конечно, это фантастика, всё-таки количество россиян в сильнейшей лиге мира пока равно нулю, и мне сложно представить, как можно объединить подобную «хоккейную» идею с нашим любимым видом спорта. Может быть, после снятия санкций кто-нибудь из состоятельных предпринимателей купил бы клуб НБА по примеру суперуспешного кейса Михаила Прохорова?

Так как мечтать нам никто не может запретить, то давайте попробуем. Опять же, большой спорт от политики неотделим, поэтому оптимальным местом предложу ОАЭ — тем более что команда из Дубая рвётся в Евролигу.

С нашей стороны хотел бы видеть сборную сильнейших российских игроков Единой лиги ВТБ и сильнейших ребят из NCAA, а тренером бы поставил Зорана Лукича!

Шансы на успех в матче не вижу смысла оценивать, потому как главная цель таких матчей — сближение народов. Сразу приходят на ум Игры доброй воли и, конечно, популяризация лучшей игры с мячом. Результат тут не главное!» — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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