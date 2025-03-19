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Лука Дончич рассказал, как его приняли игроки «Лейкерс»

Лука Дончич рассказал, как его приняли игроки «Лейкерс»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич признался, что чувствует себя отлично в калифорнийской команде. Словенец присоединился к «Лейкерс» в результате обмена из «Даллас Маверикс».

«Всё потрясающе. Атмосфера в раздевалке потрясающая. Много шуток. Чувствую себя здорово, меня отлично приняли. Так что всё хорошо», — сказал Дончич на пресс-конференции.

После перехода в «Лейкерс» Дончич к настоящему моменту принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата НБА, где в среднем набирал 26,2 очка, совершал 8,8 подбора и отдавал 8,1 передачи.

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