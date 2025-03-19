«Шок, такого просто не бывает». Пау Газоль высказался о недавнем событии в НБА

Двукратный чемпион НБА Пау Газоль поделился мнением о недавнем обмене между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», в результате которого в калифорнийский клуб перешёл словенский разыгрывающий Лука Дончич.

«Конечно, сначала я был удивлён и шокирован. Было довольно сложно переварить произошедшее. Игрока такого калибра обменяли в 25 лет. Такого просто не бывает. Возможно, это больше никогда не повторится. У вас есть Лука, талант поколения. Парень, который за первые пять лет своей карьеры показывает сумасшедшие результаты. Он вывел свою команду в финал НБА в прошлом году, а затем – бум», — сказал Газоль на канале Knuckleheads Podcast в YouTube.

Дончич идёт в раздевалку после победы над «Маверикс»: