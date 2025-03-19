Пау Газоль назвал величайшую стартовую пятёрку из своих бывших товарищей по командам в НБА

Двукратный чемпион НБА Пау Газоль, отыгравший в североамериканской лиге 18 сезонов, назвал величайшую стартовую пятёрку из своих бывших товарищей по командам. За время выступления в НБА Пау играл за такие команды, как «Мемфис Гриззлиз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго Буллз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Милуоки Бакс».

«Я бы выбрал Коби Брайанта, Янниса Адетокунбо, хотя играл с ним совсем недолго. Если выбирать между Каваем Леонардом и Джимми Батлером, то я, вероятно, остановлюсь на Джимми, хотя Кавай в прайме был невероятен. И, полагаю, я выберу Тони Паркера», — сказал Газоль на канале Knuckleheads Podcast в YouTube.

Материалы по теме «Шок, такого просто не бывает». Пау Газоль высказался о недавнем событии в НБА

Адетокунбо и Оладжьювон встретились для совместной тренировки: